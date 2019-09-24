“المُحاسبة” يُوقف عددا من قيادات مصرف ليبيا الخارجي

أوقف ديوان المحاسبة بعض قيادات مصرف ليبيا الخارجي أصحاب الصفة العضوية في مؤسسات بنكية أخرى ما يعد مخالفا لدليل الحوكمة الصادر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في عام 2000.

وورد في القائمة التي اطلعت 218 على نسخة منها 6 أسماء بينهم محمد نجيب الجمل رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي ويملك صفة رئيس مجلس إدارة شمال أفريقيا ببيروت وعضو مجلس الإدارة في بنك الإسكان للتجارة والتمويل عمان، وهي العضويات التي باتت موقوفة بحكم قرار ديوان المحاسبة.

كما شمل القرار إيقاف الصفة العضوية لمدير عام المصرف الليبي الخارجي الهادي كعبار وهي رئيس مجلس إدارة مصرف اليوباف العربي تونس، وورد في القرار إيقاف عضويات نائب رئيس مجلس الإدارة عمرو يخلف، للنائب يخلف ثلاث صفات وهي نائب المدير العام للمصرف وعضو مجلس إدارة مصرف البنك العربي الدولي في القاهرة وعضو مجلس إدارة المصرف العربي للاستثمار والتجارة ابوظبي.

وشمل القرار مساعد مدير عام المصرف مصطفى بن خليفة، وأوقفت صفته العضوية في مجلس إدارة مصرف بوركينا التجاري وغادوقو وعضوية بنك بيا في باريس، أما مساعد مدير المصرف الآخر الشارف علوان فقد شملت الإيقافات عضويته في شركة معاملات للخدمات المالية وعضويته في بنك يوباي روما، وشمل القرار أيضا مساعد مدير المصرف الثالث أحمد رجب وتم إيقاف عضوية رئيس مجلس إدارة بنك اربيسك مدريد.

ولم يشر ديوان المحاسبة إلى أي إيقافات لعضويات أخرى في القطاع المصرفي فمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مازال يتمتع بصفة رئيس إدارة المؤسسة العربية المصرفية كرئيس مجلس الإدارة منذ عام 2013.

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