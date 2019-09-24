السراج يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في ليبيا

دعا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الثلاثاء، الشركات الأمريكية للمساهمة في تحريك

عجلة الاقتصاد الليبي، والاستثمار في مشاريع الطاقة، وإعادة الإعمار وتحديث البنية

التحتية.

وقال

السراج، خلال اجتماعه مع مسؤولي عدد من شركات النفط ومؤسسات الاستثمار الامريكية

في نيويورك، إن ليبيا تسعى لرفع القدرة الإنتاجية اليومية للنفط إلى أكثر من 2

مليون برميل، وهذا يحتاج إلى تأهيل وتطوير البنية التحتية لصناعة النفط والغاز،

وفق الصفحة الرسمية لرئيس المجلس.

وأضاف

السراج أن الحكومة تتطلع للشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين والشركات والمؤسسات

العالمية؛ للقيام بهذا وأن العمل متواصل لإصلاح التشريعات وتهيئة المناخ لتحفيز

الاستثمارات في ذات المجال.

يشار

إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ألقى كلمة اليوم الثلاثاء، على هامش

مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام منتدى “كونكورديا”

بنيويورك حول الوضع الراهن بالبلاد.

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