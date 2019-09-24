الدولار واليورو يصعدان أمام الدينار بالسوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء أمام الدينار في السوق السوداء، وتداول التجار الدولار في سوق المشير في ساعات المساء بـ4.31 دنانير ليسجل ارتفاعا قدره قرشان بالمقارنة مع أسعار الافتتاح.

وارتفع اليورو قرشا واحدا ليبلغ 4.68 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد صعد هو الآخر مسجلا 154 دينارا للغرام.

بدورها استقرت الليرة التركية أمام الدينار لليوم الثالث على التوالي عند 75 قرشا على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا، أما الجنيه المصري فقد استقر أيضا وبيع على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا، وحافظ الدينار التونسي على قيمته عند 1.5 دينار.

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