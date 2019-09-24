اقتصاد

الدولار واليورو يصعدان أمام الدينار بالسوق السوداء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء أمام الدينار في السوق السوداء، وتداول التجار الدولار في سوق المشير في ساعات المساء بـ4.31 دنانير ليسجل ارتفاعا قدره قرشان بالمقارنة مع أسعار الافتتاح.

وارتفع اليورو قرشا واحدا ليبلغ 4.68 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد صعد هو الآخر مسجلا 154 دينارا للغرام.

بدورها استقرت الليرة التركية أمام الدينار لليوم الثالث على التوالي عند 75 قرشا على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا، أما الجنيه المصري فقد استقر أيضا وبيع على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا، وحافظ الدينار التونسي على قيمته عند 1.5 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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