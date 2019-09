أسعار النفط تنخفض بفعل بيانات للتصنيع في أوروبا واليابان

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان في تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب وأبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات في السعودية.

حيث تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتاً إلى 64.37 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.31 دولار منخفضة 33 سنتاً.

وكشفت رويترز أن السعودية استعادت ما يزيد عن 75 بالمئة من فاقد إنتاج الخام بعد الهجمات على منشأتين تابعتين لها وإنها ستعود إلى الكميات الكاملة بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

غير أن صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ذكرت الاثنين أن الإصلاحات في المنشأتين قد تستغرق أطول مما هو متوقع بشهور.

