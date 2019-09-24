مستخدمو شركة البريقة بنغازي: نؤيد قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

أعلن مستخدو شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية “رأس المنقار”، اليوم الثلاثاء، تأييدهم لقرار الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة.

ووفق بيان مُصور نشر عبر صفحة إدارة الشركة ببنغازي عبر فيسبوك، اتهم عمال مستودع رأس المنقار رئيس لجنة الإدارة المكلف من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس عماد بن كورة، بإيقاف تزويد الوقود إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة التابعة للبرلمان بطبرق.

وأضاف البيان، بأن بن كورة ومنذ توليه زمام الأمور بالشركة قام بتضييق الخناق على المستخدمين في الظروف التي تمر بها البلاد على الرغم من محاولاتهم توفير المحروقات إلى كافة مناطق البلاد.

وذكر البيان بأن إدارة تشغيل بنغازي تزود مدن المنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية، إضافة إلى المناطق الغربية التابعة للحكومة المؤقتة بعد توقف الإمدادات من مستودعات المنطقة الغربية.

واستنكر العمال بشدة تصرفات رئيس لجنة الإدارة المكلف من قبل مؤسسة طرابلس وفق القرار رقم 79 لسنة 2018، بحسب البيان.

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