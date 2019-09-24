“السراج” يلتقي بمسؤولي شركات النفط ومؤسسات الاستثمار الأمريكية بنيويورك

اجتمع رئيس حكومة الوفاق الوطني “فائز السراج ” أمس الاثنين في نيويورك مع مسؤولي عدد من شركات النفط ومؤسسات الاستثمار الأمريكية

جاء ذلك على هامش زيارته لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما حضر الاجتماع “فيصل قرقاب” رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة.

وافتتح “السراج” الاجتماع بكلمة فحواها أن مثل هذه الاجتماعات ستثري الرؤية الليبية للتنمية الاقتصادية، باعتبار أن قطاع النفط والغاز محرك أساسي لاقتصاد البلاد

وأضاف أن الظروف الصعبة والتحديات التي واجهت قطاع الطاقة منذ2011 أدت إلي تراجع معدل إنتاج النفط بدرجة كبيرة نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية.

كما أعلن خلال كلمته أن الطموح هو الوصول إلى أكثر من 2 مليون برميل يومياً، وأضاف بأن هذا يتطلب تأهيل وتطوير البنية التحتية لصناعة النفط والغاز.

وعبر” السراج” لتتطلع حكومته إلى توسيع نطاق التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية، داعياً الشركات الأمريكية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد في ليبيا، والاستثمار في مشاريع الطاقة وإعادة الأعمار وتحديث البنية التحتية.

وإثر انتهاءه من إلقاء كلمته، جرى نقاش حول إمكانيات الاستثمار والتطوير، كما قدم” قرقاب” شرحاً للأداء العام، ومقومات وقدرات قطاع الطاقة في ليبيا، والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

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