أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 24سبتمبر 2019، الساعة 00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي-طرابلس 4.322 دينار

الدولار الأمريكي-زليتن 4.33 دينار

اليورو 4.67 دينار

الجنية الإسترليني 5.22 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.50 دينار

الجنية المصري 0.26 دينار

الدولار الكندي 2.85 دينار

الدينار الأردني 6.05 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.32 دينار

كسر الذهب عيار 18 153 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية