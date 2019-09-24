البدء في تنفيذ مشروع إنشاء آبار لتصريف مياه الأمطار ببلدية أجدابيا

أجدابيا 24 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت ببلدية أجدابيا، عن البدء في أعمال حفر “7” آبار لتصريف مياه الأمطار، استعداد لموسم الشتاء وتجنبًا للمختنقات التي تسببها مياه الأمطار في حي “التنعيم” بشارع أنتلات.

هذا وقد باشرت شركة شمس الأفريقية بحفر أول بئر، لتصريف مياه الأمطار بعمق “80” مترًا كخطوة تجريبية، لمعرفة السعة المطلوبة للتخلص من مياه الأمطار الراكدة في شوارع الحي.

وسيتم ضخ “20” ألف لتر من المياه، بعد انتهاء عملية الحفر، كما سيتم زيادة منسوب ضخ المياه إلى ما يقارب من “60” ألف لتر من المياه كتجربة، وفي حال استيعاب الحفر للماء سيتم البدء في حفر “6” آبار إضافية.

يُشار إلى أن أهالي حي التنعيم بشارع انتلات، يُعانون كل عام في فصل الشتاء من تراكم المياه بشكل كبير، مما يتسبب في مختنق مروري كبير في الحي. (وال- أجدابيا) ع م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال