الكبير يجتمع مع السفير الأمريكي ويناقش معه تحديات “المركزي”

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتونس مع السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد ب.نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إريك ماير، في حضور عدد من مدراء الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي.

وناقش الاجتماع الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي، على المستوى المحلي والدولي.

واستعرض الاجتماع أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتم وفيه الاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

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