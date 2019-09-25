السراج: نتطلع لتعاون اقتصادي تنموي مع أمريكا

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن حكومة الوفاق تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون الإستراتيجي مع أمريكا، ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.

وحث السراج شركات النفط والاستثمار بأمريكا، في لقاء مع بعض مسؤوليها بنيويورك الثلاثاء، على المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الليبي، والاستثمار في مشاريع الطاقة وإعادة الأعمار وتحديث البنية التحتية، وفق المكتب الإعلامي للرئاسي.

ولفت السراج إلى أن العمل بدأ مبكرا منذ استلامه المسؤولية لرفع معدلات الإنتاج بليبيا، معلنا أن الطموح هو الوصول إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، وأضاف أن هذا يتطلب تأهيل وتطوير البنية التحتية لصناعة النفط والغاز.

وعبر رئيس الرئاسي أنه من أجل تحقيق هذا الطموح، فإن حكومة الوفاق تتطلع إلى شراكة إستراتيجية مع المستثمرين والشركات والمؤسسات العالمية، مشيرا تواصل العمل لإصلاح التشريعات وتهيئة المناخ لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.

وينعقد الخميس اجتماع وزاري من أجل ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بمبادرة ورئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، فضلا عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا بالإضافة إلى منظمات إقليمية كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

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