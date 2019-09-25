اقتصاد

إيطاليا تُجمّد اتفاقية الصيد المبرمة مع الجيش الوطني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، دي مايو، تجميد اتفاقية الصيد المُبرمة مابين هيئة الاستثمار العسكري التابعة للجيش الوطني، وفيدرالية صيد الأسماك الإيطالية.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية الإيطالية مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الوزيران خلال اللقاء تطوّرات الوضع الراهن في طرابلس والجهود الدولية المبذولة والتنسيق المتواصل والمشاورات فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي الذي تعد له برلين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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