“ونترشال” الألمانية تُغادر ليبيا بسبب التوتر الأمني

تدرس شركة ونترشال الألمانية إغلاق مكتبها في ليبيا نظرا لتعقد المشهد الأمني في البلاد بالتشاور مع حكومة بلادها رغم التحسن المحدود في إطار عملها داخل ليبيا والمشروعات المنجزة.

وشددت إدارة الشركة على أن عملية الانسحاب لن تكون سهلة خاصة أن الشركة تسهم في إدارة وتشغيل 8 حقول نفط في الصحراء وتشارك في حقل الجرف البحري.

كما استثمرت الشركة الألمانية ما مجموعه مليار دولار في البلاد، فيما أكدت إدارة ونترشال على قيامها بسداد جميع مستحقاتها لمؤسسات الدولة الليبية من بينها رسوم نشاطها النفطي.

يُشار إلى أن التوتر الأمني والعسكري سبق وأن دَفَع شركات أجنبية مُهمّة لوقف عملها ومُغادرة البلاد خوفاً على سلامة موظفيها واستثماراتها.

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