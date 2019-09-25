اقتصاد

“ونترشال” الألمانية تُغادر ليبيا بسبب التوتر الأمني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تدرس شركة ونترشال الألمانية إغلاق مكتبها في ليبيا نظرا لتعقد المشهد الأمني في البلاد بالتشاور مع حكومة بلادها رغم التحسن المحدود في إطار عملها داخل ليبيا والمشروعات المنجزة.

وشددت إدارة الشركة على أن عملية الانسحاب لن تكون سهلة خاصة أن الشركة تسهم في إدارة وتشغيل 8 حقول نفط في الصحراء وتشارك في حقل الجرف البحري.

كما استثمرت الشركة الألمانية ما مجموعه مليار دولار في البلاد، فيما أكدت إدارة ونترشال على قيامها بسداد جميع مستحقاتها لمؤسسات الدولة الليبية من بينها رسوم نشاطها النفطي.

يُشار إلى أن التوتر الأمني والعسكري سبق وأن دَفَع شركات أجنبية مُهمّة لوقف عملها ومُغادرة البلاد خوفاً على سلامة موظفيها واستثماراتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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