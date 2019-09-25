النفط يتراجع للمرة الثانية على التوالي

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الوقود وذلك بعد أن حطم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجاديف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان ترامب قد انتقد ممارسات بكين التجارية مشددا على أنه لن يقبل “اتفاقا سيئا” بحسب قوله في المفاوضات السارية، الأمر الذي جدد القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وسجل خام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم 62.58 دولارا للبرميل متراجعا 52 سنتا ومن جانبه نزل الخام الأمريكي 40 سنتا إلى 56.89 دولارا للبرميل.

يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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