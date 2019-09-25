حتى تنفيذ قرار زيادة الرواتب ..  عمال النفط والغاز يقررون إيقاف حفارات الشركة الوطنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر اتحاد قطاعي عمال النفط والغاز، إيقاف حفارات الشركة الوطنية اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك لتنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين بنسبة 67% الصادر في أكتوبر عام 2013م.

وأمهل الاتحاد، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، رئيس المجلس الرئاسي، شهرًا كاملاً، تبدأ من يوم أمس الثلاثاء، بشأن زيادة الرواتب، لافتًا إلى أن القرار رقم “642”، بشأن الزيادة، لم يُنفذ حتى اليوم، رغم مرور 6 سنوات, مشيرًا إلى أنه توجد أحكام قانونية صادرة عن المحاكم الليبية تفرض تنفيذ القرار منذ رجوع الإنتاج من أكثر من سنتين.

وتهكم الاتحاد، من تهديدات المؤسسة الوطنية للنفط، التي توعدت كل من ينادي باستجلاب حقوقهم المكتسبة، مؤكدًا أنها لا تملك السيطرة على الحقول النفطية سوى مصفاة الزاوية، ولم تستطع حماية سعد الديناري عند اختفاؤه في شهر أبريل الماضي.

وطالب البيان المجلس الرئاسي، بعرض جداول المرتبات لقطاعات؛ وزارة المالية، ديوان المحاسبة، حرس الرئاسي، رئاسة الأركان، مصلحة المطارات، وزارة الصحة، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الخارجية، والتابعين لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وذلك على موقع وزارة المالية.

ووعد الاتحاد، جميع مستخدمي القطاع، بعدم التنازل عن كل المطالب، موضحًا أنه لن يتخلى عن إحداها.

وكان اتحاد عمال قطاعي النفط والغاز، طالب المجلس الرئاسي، في بيان سابق بتنفيذ القرار رقم “642” لسنة 2013م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بنسبة 67%.

وأوضح الاتحاد، في بيانه الموجه إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية بحكومة الوفاق، وديوان المحاسبة بطرابلس، أنه يُمهل المجلس الرئاسي أسبوعًا واحدًا بشأن زيادة المرتبات، قائلاً: “وإلا فلن يكون متهاونًا ضد متخذي القرار في البلاد”.

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