وصول آلاف المواشي إلى ميناء بنغازي

أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول سفينة نقل المواشي “هانود” التابعة للوكيل الملاحي المسار وعلى متنها 3950 رأسا من الأغنام، إضافة إلى 785 رأسا من الأبقار قادمة من إسبانيا إلى الميناء.

وأشار الشهيبي إلى أن ميناء بنغازي على موعد مع وصول السفينة “لينا اف” وعلى متنها 479 حاوية بضائع مختلفة بالإضافة إلى السفينة “بي أف اسبرينزا” التابعة لأمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 218 حاوية بضائع وسلعا مختلفة.

وأضاف المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي أنه من المنتظر أيضا دخول سفينة نقل السيارات “شنغهاي” التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1587 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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