اقتصاد

ترامب يؤجل توقيع اتفاق تجارة مع اليابان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع اتفاق جديد للتجارة الحرة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، كان من المفترض توقيعه اليوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب اصطدام المفاوضين التجاريين للبلدين بقضية السيارات الحساسة، بحسب وسائل إعلام يابانية.

ويأتي ذلك في وقت سعى فيه ترامب للتوصل إلى اتفاق يقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة مع اليابان ويعود بالفائدة على المزارعين الأميركيين.

وفي السياق ذاته كشفت تقارير أن اليابان طلبت مقابل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأميركية التزام ترامب بعدم فرض رسم الـ25% على السيارات المستوردة.

وبحسب بيانات حكومية، فإن العجز التجاري الأميركي الإجمالي مع اليابان بلغ 58 مليار دولار في 2018، حيث صدّرت اليابان من السيارات بقيمة 51 مليار دولار إلى السوق الأميركية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك