ترامب يؤجل توقيع اتفاق تجارة مع اليابان

أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع اتفاق جديد للتجارة الحرة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، كان من المفترض توقيعه اليوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب اصطدام المفاوضين التجاريين للبلدين بقضية السيارات الحساسة، بحسب وسائل إعلام يابانية.

ويأتي ذلك في وقت سعى فيه ترامب للتوصل إلى اتفاق يقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة مع اليابان ويعود بالفائدة على المزارعين الأميركيين.

وفي السياق ذاته كشفت تقارير أن اليابان طلبت مقابل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأميركية التزام ترامب بعدم فرض رسم الـ25% على السيارات المستوردة.

وبحسب بيانات حكومية، فإن العجز التجاري الأميركي الإجمالي مع اليابان بلغ 58 مليار دولار في 2018، حيث صدّرت اليابان من السيارات بقيمة 51 مليار دولار إلى السوق الأميركية.

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