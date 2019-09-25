تراجع ملحوظ للعملات الأجنبية أمام الدينار

انخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار اليوم الاربعاء في السوق السوداء في مدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار مع ساعات المساء بـ4.28 دنانير ليفقد 3 قروش مقارنة مع سعر الافتتاح لليوم، أما اليورو فقد انخفض هو الآخر 3 قروش ليتم تداوله بـ4.65 دنانير.

وشملت الانخفاضات أيضا الذهب كسر عيار 18 الذي انخفض دينار واحد ليتم بيعه بـ153 دينارا.

واستقرت العملات العربية والأجنبية لليوم الرابع على التوالي ولم تتأثر بانخفاضات الدولار واليورو، وبلغت قيمة الليرة التركية أمام الدينار 75 قرشا على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا.

أما الجنيه المصري فقد استقر لليوم الرابع على التوالي وبيع على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا.

وشملت حالة الاستقرار الدينار التونسي وبيع في المنطقة الحدودية راس جدير بـ1.5 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية