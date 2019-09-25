اقتصاد

تراجع ملحوظ للعملات الأجنبية أمام الدينار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار اليوم الاربعاء في السوق السوداء في مدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار مع ساعات المساء بـ4.28 دنانير ليفقد 3 قروش مقارنة مع سعر الافتتاح لليوم، أما اليورو فقد انخفض هو الآخر 3 قروش ليتم تداوله بـ4.65 دنانير.

وشملت الانخفاضات أيضا الذهب كسر عيار 18 الذي انخفض دينار واحد ليتم بيعه بـ153 دينارا.

واستقرت العملات العربية والأجنبية لليوم الرابع على التوالي ولم تتأثر بانخفاضات الدولار واليورو، وبلغت قيمة الليرة التركية أمام الدينار 75 قرشا على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا.

أما الجنيه المصري فقد استقر لليوم الرابع على التوالي وبيع على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا.

وشملت حالة الاستقرار الدينار التونسي وبيع في المنطقة الحدودية راس جدير بـ1.5 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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