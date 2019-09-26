بالارقام.. الدينار الليبي يسجل ارتفاعا جديدا أمام العملات الأجنبية

شهدت السوق الموازية، هبوط جديد لمستوى الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة.

الدولار= 4.26 دينار

الدولار حوالة تركيا/دبي= 4.25 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.32 مصرف الجمهورية

-دولار بشيك المصدق =4.36 مصرف التجارة والتنميه

اليورو =4.64 دينار

الباوند =5.20 دينار

بطاقات 500$ دولار =3.80 دينار

بطاقات 10الف دولار =3.90 دينار

100 دينار ليبي =67.5 دينار تونسي

100 دينار تونسي = 146دينار ليبي

100دينار ليبي =378جنيه مصري

الذهب المسبوك =154 للجرام

الذهب الكسر عيار =151=18 للجرام