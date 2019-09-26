زيارة مكتب العمل والتأهيل ببلدية ترهونة لمصنع الشقيقة لصناعة الملابس والتطريز بالكمبيوتر

ترهونة 26 سبتمبر 2019 (وال)- قام مدير مكتب العمل والتأهيل ببلدية ترهونة، بزيارة لمصنع الشقيقة لصناعة الملابس والتطريز بالكمبيوتر.

هذا وتأتي زيارة الأستاذ فتحي الشيباني لمصنع الشقيقة، ضمن اهتمامات مكتب العمل والتأهيل بالقطاع الخاص، والاطلاع على سير العمل وإمكانيات المصنع وآلية العمل المتبعة من قبل مجلس إدارة المصنع.

وكان في استقبال مدير مكتب العمل والتأهيل، مجلس إدارة المصنع، الذي أطلع مدير المكتب عليه فكرة إنشاء المصنع، وخططه المستقبلية، من ناحية زيادة الإنتاج، واستيعاب أكثر عدد من الباحثين عن العمل.

وأوضح مدير مكتب العمل والتأهيل ببلدية ترهونة الأستاذ فتحي الشيباني أن القطاع الخاص يُعد من أهم الركائز التي يجب على الحكومة الليبية المؤقتة الاهتمام بها ودعمها بشكل المطلوب، حيث يُعد من القنوات التي تخفف الضغط على هيكل الدولة، ومسألة البحث عن الوظيفة، كما تسهم في التقليل من نسبة البطالة داخل الدولة.

وأشار الأستاذ فتحي الشيباني إلى أهمية الاهتمام بعنصر المرأة، وتمكينها في سوق العمل، لكي تقوم بدورها الفعّال في المجتمع.

ونوه الأستاذ فتحي الشيباني لجهود العاملين بالمصنع الشقيقة، وكذلك مجلس الإدارة على مثل هذه الأفكار التي تُعد فاعلة، وفي حاجة لمثل هذه خصوصًا في ظل غياب فُرص عمل في أجسام الدولة بمرافقها ومؤسساتها المختلفة.

وأضاف الأستاذ فتحي الشيباني أنه لابد من إيجاد خطط ودراسات لزيادة تفعيل القطاع الخاص، لكي يتم تأسيسه على أسس سليمة من ناحية الواقع والقانون من خلال دراسات وأبحاث في مثل هذه مجالات.

وذكر الأستاذ فتحي الشيباني أنه بالإمكان فتح باب الاستفادة من المصنع، في عملية تدريب وتأهيل لعدد من المتدربات الجدد، وذلك في مجال الخياطة والتطريز للباحثات عن فرصة عمل. (وال- ترهونة) ع ع

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