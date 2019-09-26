بعد الاجتماع بالكبير و الحبري.. الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لحلحة الإشكاليات التي تواجه توزيع الميزانية على الليبيين

عقد السفير الأمريكي” ريتشارد نورلاند” ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي” إريك ماير” عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في الليبيين ضمنهم محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” و محافظ مركزي البيضاء “علي الحبري” لتعزيز التعاون الاقتصادي وانتعاش الاقتصاد الليبي .

و أكد السفير الأمريكي و نائب مساعد وزير الخزانة على دعم الولايات المتحدة ليبيا لتحسين الشفافية المالية و التنسيق بين مؤسسات الدولة و التوزيع العادل لموارد البلاد.

و بحسب السفارة الليبية في أمريكا فإن الولايات المتحدة أكدت استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبرة لمعالجة القضايا التي تعيق توزيع الميزانية، وضمان استفادة الليبيين من الثروات الطبيعية في البلاد.

كما صرح السفير الأمريكي أن تحسين شفافية وفعالية مؤسسات الدولة الليبية أمر أساسي لوقف الحرب مضيفاً أنه على الرغم من وجود رؤية مشتركة بدأت من أجل مؤسسات سياسية واقتصادية شفافة ومستقلة تخدم مصالح جميع الشعب الليبي، إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين الطرفين فيما يتعلّق بكيفية تحقيق هذا الأمر “

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