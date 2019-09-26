بحث استثمار أملاك الدولة في بنغازي

بنغازي-العنوان

ناقشت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بنغازي خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الخميس بمقر ديوان البلدية الملفات المتعلقة باختصاصات اللجنة والمتمثلة في متابعة الموارد المالية للبلدية والإشراف عليها بما في ذلك جباية الإيرادات والرسوم واقتراح خطة استثمار الموارد الذاتية للبلدية وتنميتها وتطويرها ومتابعة مشروعات التنمية بالبلدية.

وبحثت اللجنة آلية اقتراح مخططات وبرامج لاستثمار أملاك الدولة بالبلدية وتنميتها وتطويرها بما يكفل تحسين مستوى الخدمات وما يترتب عنها من منفعة على المدينة.

وأكد رئيس اللجنة إدريس غيث على أن هذه المرحلة تعد مرحلة بناء الدولة وعلى كل قطاعات الدولة التعاون، مشيرًا إلى أن الصالح العام يقتضي تكاتف الجهود للنهوض بالمستوى الخدمي للمدينة.

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