‎المدير التنفيذي لشركة الكهرباء يتفقد أوضاع التحكم الشرقية

بنغازي 26 سبتمبر 2019 (وال)- قام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري الخميس، بجولة تفقدية لإدارة التحكم الشرقية في مدينة بنغازي.

هذا وتفقد المهندس عوض البدري خلال جولته والوفد المرافق له الدوائر والأقسام التابعة للتحكم.

وفي ختام جولته، عقد المهندس عوض البدري اجتماع لتفقد أوضاع سير عمل بالتحكم، والمشاكل التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول العاجل لها.

والجدير بالذكر، إن زيارة المهندس عوض البدري، تأتي ضمن سلسلة زيارات يقوم بها المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، من أجل حل كافة المشاكل بالشبكة الكهربائية في مختلف المنطقة الشرقية، حتى تصل الكهرباء للمواطن دونما انقطاع. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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