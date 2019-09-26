بنغازي .. لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار تُناقش آلية تشجيع الاستثمار

بنغازي 26 سبتمبر 2019 (وال)- عقدت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بنغازي اليوم الخميس، اجتماعها الدوري العادي بمقر ديوان البلدية.

هذا وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، برئاسة عضو المجلس التسييري للبلدية إدريس غيث، وبحضور السادة أعضاء المجلس التسييري للبلدية، وأعضاء اللجنة: المهندس أحمد الطيرة، وعبد الباسط الجازوي، والمستشارة راضية المذبل، الملفات المتعلقة باختصاصات اللجنة، والمتمثلة في متابعة الموارد المالية للبلدية.

كما بحثت اللجنة آلية الإشراف على عمل اللجنة، بما في ذلك جباية الإيرادات والرسوم، واقتراح خطة استثمار الموارد الذاتية للبلدية وتنميتها، وتطويرها ومتابعة مشروعات التنمية بالبلدية.

وبحثت اللجنة أيضًا آلية اقتراح مخططات، وبرامج لاستثمار أملاك الدولة بالبلدية، وتنميتها وتطويرها، بما يُكفل تحسين مستوى الخدمات وما يترتب عنها من منفعة على المدينة.

وأكد رئيس اللجنة إدريس غيث على إن هذه المرحلة، تُعد مرحلة بناء الدولة، وعلى كل قطاعات الدولة التعاون، فالصالح العام يقتضي تكاثف الجهود للنهوض بالمستوى الخدمي للمدينة. (وال- بنغازي) ر ت

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