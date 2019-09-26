انطلاق أعمال منتدى الاقتصادي الألماني الليبي

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي، الخميس، بمشاركة وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي والنائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورجال أعمال من البلدين ومديري ومسؤولي شركات ألمانية، وممثلي عن الحكومة والبرلمان الألماني، بينهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان مارك هانيتمان.

ونوقش في الاجتماع، الذي تشرف عليه وتنظمه الحكومة الألمانية، أوجه التعاون بين البلدين وتمت مراجعة الاتفاقات التجارية المبرمة في مارس الماضي خلال جلسات تشاورية عقدت في تونس.

كما تطرق المشاركون من الجانبين بحضور القطاع الخاص الليبي الألماني الى إمكانية التعاون في مجالات الصناعة والطاقة، والطاقة الصديقة للبيئة لرفع المستوى التجاري بين البلدين.

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