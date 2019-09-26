مفتش وحدة الشؤون الاجتماعية فرع قمينس يزور مواقع استخراج ملح الطعام بمنطقة كركورة

كركورة 26 سبتمبر 2019 (وال)- قام مفتش وحدة الشؤون الاجتماعية فرع قمينس الأستاذ مفتاح الأسمر صباح اليوم الخميس، بجولة استكشافية لمواقع تكرير وإنتاج ملح الطعام الطبيعي بمنطقة كركورة.

هذا ويرافق مفتش وحدة الشؤون الاجتماعية فرع قمينس الأستاذ مفتاح الأسمر، في جولته فريق من مدرسة قناديل الإسلام للتعليم الخاص، والأستاذ موسى بوفاخرة أحد العاملين في إنتاج ملح الطعام الطبيعي.

وعاين مفتش وحدة الشؤون الاجتماعية فرع قمينس والفريق المرافق له، مواقع استخراج ملح الطعام الطبيعي، وللوقوف على عملية تكرير وإنتاج خام ملح الطعام الطبيعي.

وقال مفتش وحدة الشؤون الاجتماعية فرع قمينس الأستاذ مفتاح الأسمر – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الرحلة الاستكشافية التي قام بها مع فريق المدرسة، تهدف لمعاينة واستكشاف مراحل وكيفية إنتاج ملح الطعام الطبيعي، بالإضافة إلى معرفة الصناعات التي يدخل ملح الطعام فيها.

وبدوره، قدّم الأستاذ موسى بوفاخرة أحد العاملين في إنتاج ملح الطعام الطبيعي، شرحًا شاملا لمفتش وحدة الشؤون الاجتماعية فرع قمينس والفريق المرافق له عن مادة الملح، وكيفية إنتاجه وطرق استعماله الصحيح. (وال – كركورة) ع م/ ر ت

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