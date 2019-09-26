كهرباء ليبيا بين “الوفاق” و “جينيرال إلكتريك” الأميركية

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن مذكرة تفاهم وُقعت في نيويورك برعاية رئيس المجلس فائز السراج مع الشركة الأميركية جينيرال إلكتريك لتنفيذ قدرات إنتاجية جديدة في مجال الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المحطات القائمة.

شملت الاتفاقية إقامة مشاريع للطاقة المتجددة ، منها طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء إضافةً إلى مشاريع نقل وتصريف الطاقة.

ووقعت شركة “جي إي انترناشيونال” لأنظمة الطاقة الغازية، مع حكومة الوفاق، المذكرة التي اقترحت برنامج عمل يتماشى مع الخطة الخمسية الأولى في مجال الطاقة الكهربائية في ليبيا، التي تستهدف زيادة القدرات بنحو 6000 ميغا وات، إضافة إلى اعتماد عدد من البرامج لتنفيذ صيانة وعمرات للوحدات القائمة، وبرامج لها علاقة بالحفاظ على البيئة.

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