تمنهنت .. معرض ليبيا الزراعي في دورته الرابعة

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شهدت مدينة تمنهنت بمنطقة وادي البوانيس شمالي سبها بدء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي.. وانطلقت مراسم الافتتاح من داخل مركز تمنهنت للمعارض بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ونائب رئيس الحكومة المؤقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ورئيس هيئة الكهرباء.

شهد حفل الافتتاح العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية معرض ليبيا الزراعي في صنع الاستقرار والتنمية لليبيا والمنطقة الجنوبية خاصة فى المجال الزراعي والصناعات التي تقوم على المحاصيل الزراعية.

يستمر المعرض حتى يوم الــ 30 من شهر سبتمبر الجاري وشهد في يومه الأول إقبالًا متميزًا من الزوار جاءوا من مختلف المدن للاطلاع على أجنحة العارضين التي تضمنت المنتوجات الزراعية فى الجنوب من قمح وشعير وتمور وزيتون إلى جانب بعض الصناعات التي تعتمد على تلك المحاصيل من زيت زيتون وزيتون المائدة والعسل.

كما طُرِحَ بالمعرض نماذج للصناعات التقليدية من السعفيات والصوف إلى جانب شركات الأسمدة والبذور الزراعية وشتلات شجر الزيتون… وزخر المعرض بفقرات فنية متنوعة منها عروض الفرق الفلكلورية لفرق شعبية من مدينتي هون وسبها .

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