مساعٍ لتشجيع الاستثمار في بنغازي

بحثت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار في بلدية بنغازي في اجتماع مُوسّع، الخميس، آلية تشجيع الاستثمار داخل بلدية بنغازي.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة عضو المجلس التسييري للبلدية السيد إدريس غيث وبحضور أعضاء المجلس البلدي أحمد الطيرة وعبد الباسط الجازوي وبمشاركة المستشارة راضية المذبل.

وتطرقت اللجنة في اجتماعها العادي إلى ضرورة متابعة مشروعات التنمية المكانية في البلدية وإمكانية استثمار محصلات الجباية. كما تطرق غيث لإهمية استثمار أملاك الدولة بهدف تحسين الخدمات أمام المواطنين.

وكان المجلس التسييري في بلدية بنغازي قد قرر مطلع الشهر الجاري تشكيل لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار بهدف تحسن الخدمات للمواطنين في البلدية وإيجاد مصادر دخل أخرى من غير مخصصات الحكومة عن طريق جباية الرسوم المالية المقررة قانونا لصالح البلدية وتفعيل ملف الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص من أجل المساهمة في تطوير الخدمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية