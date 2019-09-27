“الأمان” يُطلق خدمة حوالة النقد الأجنبي بالموبايل

أعلن مصرف الأمان لكافة عملائه عن استمراره في تقديم كافة الخدمات المصرفية من بينها معاملات مبيعات النقد الأجنبي بقيمة 10 آلاف دولار .

وشمل إعلان المصرف استمراره في عملية التحويل للمستفيد لمن يمتلكون حسابات خارجية فإن عملية تحويل 10 آلاف دولار تتم بتكلفة إجمالية قدرها 50 دولارا على أن يحول صافي القيمة المالية للمستفيدين من الخدمة أي 9 آلاف و950 دولارا.

وأوضحت إدارة مصرف الأمان أن كافة العملاء يمكنهم إجراء حوالات مباشرة بواسطة منظومة سويفت عن طريق حسابات النقد الأجنبي بشرط أن يكون العميل هو صاحب الحساب ذاته لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية عن طريق الصيرفة المباشرة عن طريق تطبيق أمان موبايل.

وأوضح مصرف الأمان أنه بالإمكان الاستفادة من خدمات التحويلات الداخلية بالنقد الأجنبي بين حسابات الأفراد من عملاء مصرف الأمان بسقف لا يتجاوز 100 ألف دولار لكل فرد .

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