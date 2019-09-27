انخفاضات في أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في الجلسة الافتتاحية اليوم الجمعة لخام القياس العالمي برنت 49 سنتا مسجلة 62.25 دولارا للبرميل كما انخفض خام الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 56.18 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين، تجددت معها المخاوف بشأن تباطئ النمو الاقتصادي، في ظل انحسار المخاوف من تعطيل إمدادات النفط بعد أن أعلنت السعودية عن تعاف كبير في إنتاجها النفطي.

يذكر أن الأسعار تتعرض لضغوط عقب زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

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