اقتصاد

انخفاضات في أسعار النفط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار النفط في الجلسة الافتتاحية اليوم الجمعة لخام القياس العالمي برنت 49 سنتا مسجلة 62.25 دولارا للبرميل كما انخفض خام الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 56.18 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين، تجددت معها المخاوف بشأن تباطئ النمو الاقتصادي، في ظل انحسار المخاوف من تعطيل إمدادات النفط بعد أن أعلنت السعودية عن تعاف كبير في إنتاجها النفطي.

يذكر أن الأسعار تتعرض لضغوط عقب زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك