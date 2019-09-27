البريقة: سنواصل تزويد المناطق الشرقية بالوقود

أعلنت شركة البريقة النفطية مواصلة إمدادات الوقود للمناطق الشرقية والوسطى، مؤكدة استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين.

وجاء ذلك في تصريح على لسان رئيس لجنة إدارة الشركة عماد بن كورة الذي أشار إلى أن الإمدادات قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، فيما تعمل الشركة على وضع خطط مدروسة لضمان استمرار عمليات التوزيع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وزودت البريقة المناطق الشرقية والوسطى منذ يناير 2019 بأكثر من 16% من وقود الديزل والبنزين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إمدادات وقود الديزل إلى 944,00 طن متري من 815,000 طن متري.

وارتفعت إمدادات البنزين بنسبة 24% في الفترة بين أبريل وأغسطس 2019 مقارنة بعام 2018 لتبلغ 597,000 طن متري من 483,000 طن متري.

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