محاضرة في “هون” حول التمور الليبية بين التسويق المحلي والتصدير

استضافت جمعية مزارعي النخيل بمدينة هون، المختص في الشأن الزراعي الدكتور محمد أفنير -عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة طرابلس – الذي ألقى محاضرة علمية وتوعوية حول التمور الليبية، ركز فيها على الناحية الاقتصادية ومردود الربح المادي على مستوى الفرد والدولة الليبية لتسويق التمور بالداخل والخارج .

اختار الدكتور “أفنير” عنواناً لمحاضرته ” التمور الليبية بين التسويق المحلي والتصدير .. الواقع والتحديات” .. وانتظمت المحاضرة بين جنبات القاعة الثقافية ببيت هون الاجتماعي وجمعت لفيفاً من المزارعين والمهندسين الزراعيين والمرشدين والمهتمين بالنخيل والتمور في هون وعموم مدن الجفرة .

وأثرى الحاضرون الجلسة التي أعقبت المحاضرة في حوارية غنية بالمقارنات والملاحظات والإستنتاجات من عديد الدراسات المحلية الليبية والعالمية حول التمور والنخيل ومنتجاتها وما تعانيه من أمراض وكيفية تعامل الدول المتقدمة في المكافحة والتغلب على كل الصعوبات التي تواجه رعاية النخيل وانتاج التمور وتجويد الأصناف وأهم السبل لأن ترجع ليبيا لمكانتها السابقة على خارطة انتاج التمور في الوطن العربي والعالم.

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