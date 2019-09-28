“التاجر الصغير” في أوجلة

متابعة|218

أقامت جمعية فاطمة الزهراء -في مدينة أوجلة بمنطقة الواحات- معرضاً بعنوان “التاجر الصغير” للعام الثاني على التوالي بمشاركة 32 طالب وطالبة من مختلف المدارس بمرحلة التعليم الأساسي.

يتواصل المعرض على مدار 3 أيام في الفترة المسائية وشهدت دورة هذا العام إقبالاً أكثر سواء من المشاركين من الطلاب والطالبات او من زوار المعرض .

وتنوعت مفردات المعرض بين المشغولات اليدوية والأعمال المنزلية إضافةً لتخصيص قسم للمبيعات والتسويق بهدف دعم وتشجيع الأطفال في الانخراط في مجال المشاريع الصغرى كما أشارت مديرة الجمعية “فتحية قبابقو”.. التي أضافت أن مثل هذه الأنشطة يعتمد من خلالها الطفل على نفسه في إنشاء مشروع يفيد المجتمع ويبرز من خلاله موهبتة و فن التعامل مع المواطنين.

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