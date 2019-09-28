أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.28 و 4.275 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.26 دينار

اليورو 4.64 دينار

الجنية الإسترليني 5.20 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 1.49 دينار

الجنية المصري 0.26 دينار

الدولار الكندي 2.82 دينار

الدينار الأردني 6.03 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.255 و4.26 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ151 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.80 دينار

دولار بشيك المصدق/ الجمهورية: 4.34 دينار/ التنمية: 4.38 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.