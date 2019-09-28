اقتصاد

صحيفة ألمانية: شركة ونترشال النفطية تستعد للانسحاب من ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

كشفت صحيفة هاندلسبلات الألمانية؛ عن عزم شركة النفط الألمانية وينترشال؛ الانسحاب بشكل كامل من ليبيا ساحبة استثمارات تقارب ملياري دولار.

وقالت الصحيفة إن وينترشال الشركة الألمانية الأقدم في ليبيا؛ واجهت عراقيل عديدة أبرزها الوضع الأمني والسياسي خاصة وأن الشركة تدير ثمانية حقول نفطية وتشارك في حقل الجرف البحري في البحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة أن خسائر الشركة ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ماجعلها أمام خيارين إما الحد من خسائرها في ليبيا أو الانتقال إلى مواقع مختلفة في شمال إفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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