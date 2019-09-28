اقتصاد

هواوي تُفلت من الحصار الأمريكي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت شركة هواوي في تصنيع 5000 منتج إلكتروني داخل في صناعة وتشغيل محطات تشغيل الجيل الخامس التابع لها.

وبحسب تصريح رئيس الشركة رين جينغفيان لوسائل إعلام محلية فإن تقديرات العقوبات الأمريكية على الشركة في مايو الماضي كان مبالغا فيها مؤكداً أن مؤسسته ستبدأ في تصنيع القطع الإلكترونية بداية من أكتوبر المقبل.

كل هذا وسط توقعات بزيادة مبيعات محطات الجيل الخامس بما مقداره مرتين ونصف أي عند 1.5 مليون محطة العام المقبل بدلا عن 600 ألف محطة.

وكانت هواوي قد توقعت أن تخسر نحو 30 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية إلا أن مجلس إدارة هواوي بحث عن بدائل صناعية نجحت الشركة عن طريقها في التقليل من حجم الخسائر ما مكنها من استعادة استقرارها في السوق العالمية للتكنولوجيا والاتصالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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