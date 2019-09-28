هواوي تُفلت من الحصار الأمريكي

نجحت شركة هواوي في تصنيع 5000 منتج إلكتروني داخل في صناعة وتشغيل محطات تشغيل الجيل الخامس التابع لها.

وبحسب تصريح رئيس الشركة رين جينغفيان لوسائل إعلام محلية فإن تقديرات العقوبات الأمريكية على الشركة في مايو الماضي كان مبالغا فيها مؤكداً أن مؤسسته ستبدأ في تصنيع القطع الإلكترونية بداية من أكتوبر المقبل.

كل هذا وسط توقعات بزيادة مبيعات محطات الجيل الخامس بما مقداره مرتين ونصف أي عند 1.5 مليون محطة العام المقبل بدلا عن 600 ألف محطة.

وكانت هواوي قد توقعت أن تخسر نحو 30 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية إلا أن مجلس إدارة هواوي بحث عن بدائل صناعية نجحت الشركة عن طريقها في التقليل من حجم الخسائر ما مكنها من استعادة استقرارها في السوق العالمية للتكنولوجيا والاتصالات.

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