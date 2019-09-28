انخفاض خام برنت عند 61.91 دولار للبرميل

سجلت العقود الآجلة للنفط خسائر أسبوعية على مستوى خام برنت والوسيط الأمريكي غرب تكساس، وتعود الأسباب حسب الخبراء إلى زيادة الإنتاج السعودي بشكل تدريجي.

وبلغت أسعار خام برنت في جلسة التسوية آخر الأسبوع أمس الجمعة واحدا وستين دولارا وواحد وتسعين سنتا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت أكثر من واحد في المئة.

وبلغ ثمن العقود الآجلة لغرب تكساس خمسة وخمسين دولارا وواحدا وتسعين سنتا للبرميل مسجلة خسارة قدرها خمسين سنتا وبالمقارنة على المستوى الأسبوعي فقد سجل خام برنت تراجعا قدره ثلاثة وسبعة أعشار في المئة وهي الخسارة الأكبر منذ أغسطس من العام الجاري بينما خسارة الخام الأمريكي تعد الأكبر منذ يوليو الماضي.

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