انخفاض طفيف بأسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

عادت من جديد أسعار العملات الأجنبية إلى الانخفاض أمام الدينار في السوق السوداء، اليوم السبت، بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند 4.25 دنانير مع حلول الساعة 14:00 بانحفاض قدره قرش واحد بالمقارنة مع أسعار الإغلاق آخر الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر اليورو بقيمة قرش واحد ليتم تداوله في سوق المشير بطرابلس عند 4.63 دنانير، كما شملت هذه الانخفاضات الذهب عيار 18 كسر ليباع الغرام الواحد منه بـ149 دينار، إذ انخفض بمقدار دينارين.

وحول أسعار العملات العربية والأجنبية، خسر الجنيه المصري قرشا واحدا من قيمته أمام الدينار حيث تم بيعه في سوق المشير ظهر اليوم بـ 0.250 قرش، أما الدينار التونسي فقد انخفض هو الآخر وبيع على الحدود الليبية التونسي بـ 1.49 دينار.

هذه الانخفاضات شملت أيضا الليرة التركية التي بيعت على مستوى الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ 0.740 قرش لكل ليرة.

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