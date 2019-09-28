بسبب خلاف مع مؤسسة النفط..شركة ألمانية كبرى تبحث الخروج من ليبيا

قالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، إن شركة النفط الألمانية وينترشال، تبحث مسألة الخروج من السوق الليبي عقب حدوث مصادمات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبي حول امتيازات التنقيب.

وبينت الصحيفة في خبر ترجمته بوابة افريقيا، أن ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي لشركة وينترشال دي إيه ، يلتقي مع هانس أولريش إنجل المدير المالي في شركة باسف -أكبر شركة كيميائية في العالم التي تمتلك حصة 67 ٪ في وينترشال – مع ممثل كبير من وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء، لمناقشة ما إذا كان سيستمر العمل في ليبيا أم لا.

وقالت الصحيفة الألمانية، إن المحادثات مع نائب وزير الاقتصاد الألماني أولريش نوسباوم، ستركز من بين أمور أخرى على ما إذا كانت باسف ووينترشال مؤهلتين للحصول على ضمانات حكومية.

وتطالب باسف ووينترشال، ألمانيا بتقديم الدعم المالي والقضائي للشركة في خلافها مع المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا بشأن شروط العقد المستقبلي حول التنقيب المشترك وإنتاج النفط حسبما ذكرت الصحيفة.

ولم يصدر أي تعليق على الفور من جانب باسف أو وينترشال على هذا الأمر.

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