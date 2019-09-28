بالارقام.. انخفاض ملحوظ للعملات الأجنبية أمام الدينار الليبي

شهدت السوق الموازية، هبوط جديد لمستوى الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس .

-دولار= 4.25.5 دينار

-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.20.5 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.33 دينار < مصرف الجمهورية -دولار بشيك المصدق =4.37 دينار > مصرف التجارة والتنمية

-اليورو =4.60 دينار

-الباوند =5.18 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.80 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.90 دينار

-100دينار ليبي =68 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =145 دينار ليبي

-100دينار ليبي =378جنيه مصري

-الذهب المسبوك =151 دينار للجرام.

-الذهب الكسر عيار 148=18 دينار للجرام.