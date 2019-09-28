بوشناف يوجه لإعداد ميزانية الوزارة لـ2020

أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، السبت، تعليماته لإدارة الشؤون المالية بالوزارة للعمل على إعداد ميزانية الوزارة للعام 2020 .

وطالب وزير الداخلية، إدارة الشؤون المالية تضمين الزيادة المقررة على المرتبات وفقاً لقانون 5 لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة.

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية قد أصدر قراراً سابقاً بشأن إعادة تشكيل لجنة تسوية الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة.

وكان مجلس النواب أقر، الشهر الماضي، قانون الشرطة الجديد واعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية للمجلس بما فيها اعتماد جميع المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن.

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