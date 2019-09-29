“مجلس التخطيط” يدعو لتجهيز مسودة إعادة إعمار ليبيا

دعت الأمانة العامة الإدارية لمجلس التخطيط الوطني جميع الخبراء والباحثين والمهتمين والمسؤولين ذوو العلاقة لوضع ودارسة المسودة الأولى من البرنامج الوطني للاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا على أن يبدأ تنفيذها في الفترة مابين 2020 و 2023 تحت شعار الأمن والاستقرار الاجتماعي وصون كرامة المواطن.

ووفقا لما ذكرته إدارة المجلس فإن المرحلة الأولى ستتضمن العمل على استقرار المدن والقرى في ليبيا والتجمعات السكنية عبر برامج عديدة، أبرزها إزالة المخلفات الناتجة عن المباني المهدمة بالإضافة إلى المساهمة في أعمال النظافة العامة وصيانة المراكز الخدمية في البدليات والاهتمام بالمنشآت التعليمية والمساهمة في توفير اللوازم الأساسية لعمل الأجهزة الضبطية منها الشرطة والحرس البلدي، ودعم القطاع الصحي.

كما شدد المجلس على ضرورة دعم القطاع الخاص وتقديم المشورة التجارية للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والمالي مايضمن تقديم الخدمة للمواطنين وتحسين أداء المشروعات دون إيضاح تكلفة الخطة أو الجهة الممولة.

ووفق تقديرات للبنك الدولي عام 2016 فإن إعادة إعمارة ليبيا تحتاج إلى 200 مليار دولار على أن تصرف خلال 10 سنوات.

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