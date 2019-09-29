اقتصاد

“الصحارى- سيدي خليفة” يرفع سقف السحب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الصحارى فرع سيدي خليفة عن رفعه لسقف السحب عند 5000 دينار لكل فرد ابتداء من اليوم الأحد.

وشددت إدارة الفرع على أن عمليات السحب ستستمر على مدار 6 أيام ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا على أن تخصص أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع للرجال فقط.

وخصصت إدارة المصرف يومي الثلاثاء والأحد من الأسبوع القادم لعمليات السحب للنساء وتلبية خدماتهم.

وتشهد المصارف التجارية في عموم ليبيا انفراجة جزئية على صعيد السيولة النقدية تزامنا مع تنفيذ مخصصات أرباب الأسر التي دفعت بالكثير من المواطنين إلى إيداع أموال بالنقد المحلي لإتمام عملية شراء النقد الأجنبي من المصارف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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