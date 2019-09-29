انفراج نسبي في أزمة السيولة وارتفاع سقف السحب بالمصارف

تشهد أزمة السيولة هذه الأيام انفراجة ملحوظة بعدما أعلن عدد من فروع المصارف التجارية لاسيما في العاصمة طرابلس عن توزيع السيولة نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع مع ارتفاع في سقف السحب المسموح به والذي وصل في بعض المصارف إلى 5000 دينار.

فقد أعلنت معظم فروع مصرف الجمهورية بالعاصمة عن توزيع السيولة النقدية هذا الأسبوع، ووصل سقف السحب اليوم بفرع مصرف الجمهورية تاجوراء الوسط إلى 3000 دينار، أما فرع المغاربة فأعلن عن توزيع السيولة اليوم الأحد بسقف سحب 2000 دينار، ومثله فرع الصريم ووكالة الشاحنات.

كما أعلنت فروع مصرف الجمهورية “الظهرة وفشلوم ووكالة النجيلة والمدينة القديمة” عن توزيع السيولة اليوم الأحد دون تحديد قيمة السحب، فيما سيكون موعد السحب بفرع عين زارة “السبعة” غدا الاثنين للرجال والثلاثاء للنساء بسقف سحب 1500 دينار، في حين خصص مصرف الجمهوريه فرع باب الجديد يوم الأربعاء لتوزيع السيولة على زبائن فرع قصر بن غشير.

وارتفع سقف السحب بمصرف الصحاري فرع سيدي خليفة إلى 5000 دينار حيث سيتم توزيع السيولة بالمصرف لمدة أسبوع كامل مع تحديد أيام للرجال وأخرى للنساء، أما فرع مصرف الصحاري بن عاشور فأعلن عن توزيع السيولة الأحد دون تحديد قيمة سقف السحب.

مصرف التجاري الوطني بدوره سيوزع سيولة نقدية على زبائنه، حيث سيتم توزيع السيولة الأحد على الفرع الرئيسي بطرابلس وفروع سوق الثلاثاء والمدينة ووكالة مطار طرابلس بسقف سحب 1000 دينار، أما فرع الاستقلال فسيكون التوزيع يوم الاثنين بنفس سقف السحب، ويوم الثلاثاء ستوزع السيولة على فرع المصرف بالظهرة بسقف سحب 2000 دينار.

كما أعلن مصرف شمال أفريقيا عن توزيع سيولة بالفرع لرئيسي بطرابلس الأحد على فرع قصر بن غشير والاثنين على زبائن وكالة اسبيعة والثلاثاء خصص لوكالة سوق الخميس، أما يوم الأربعاء فتم تخصيصه لزبائن وكالة سيدي السايح.

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