ميناء الخمس يستقبل 9 بواخر تجارية و637 حاوية بضائع وسلع

استقبل ميناء الخمس البحري خلال اليومين الماضيين، 9 بواخر من بينها 5 كانت تحمل 637 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وكانت ثلاث بواخر من بين المجموعة التي رست بالميناء، تحمل شحنات من الحبوب تقدر بحوالي 11 ألف طن، وفق النشرة البحرية للمنفذ اليوم الأحد.

ومن المتوقع وصول باخرة أخرى تحمل 110 حاوية، بينما تتواجد بمنطقة المخطاف ثلاث بواخر تحمل 534 حاوية و6 آلاف طن من الحبوب.

ويشهد الميناء هذه الأيام حركة تجارية نشطة متمثلة في استيراد الحبوب والبضائع، إضافة إلى السيارات المستوردة أغلبها من السوق الأمريكي.

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