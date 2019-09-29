فتح الله يتفقد أعمال مناولة الوقود بميناء طرابلس

تفقد رئيس لجنة الوقود ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله أعمال مناولة الوقود عبر ميناء طرابلس تزامنا مع وصول سفينة البنزين أنوار ليبيا إلى ميناء طرابلس إحدى ناقلات الوقود التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري.

ووصلت أنوار ليبيا قبل أيام إلى الميناء وعلى متنها 34 مليون لتر بنزين، وهي نفس الكمية التي وصلت أمس على متن ناقلة المحروقات أنوار النصر.

ووفق شركة البريقة فإن مسؤولين من الشركة كانوا رفقة فتح الله أمس السبت في زيارت لميناء طرابلس مشيدين بدور العاملين في شركة البريقة والميناء؛ لما لهم من دور في استمرار ضخ الوقود وإيصاله لشركات التوزيع المعتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط.

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