شحنات غاز تصل أجدابيا.. وتطمينات للأهالي

استقبلت مستودعات بلدية أجدابيا شحنات كبيرة من غاز الطهي، قادمة من مستودعات شركة البريقة في رأس المنقار.

وذكرت البلدية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن غاز الطهي أصبح يتوفر بكميات جيدة داخل المستودعات، ما يُشير إلى أن الشحنات التي وصلت حديثاً ستُساهم في التخفيف من أزمة غاز الطهي داخل المدينة.

وأثنى المجلس التسييري لبلدية أجدابيا على المجهودات التي بذلها الحرس البلدي لإتمام عملية استلام الغاز بنجاح، ومسؤولي التعبئة بشركة البرقية ورئيس قسم التشغيل.

وتشهد إمدادات الوقود من مستودعات شركة البرقية تذبذباً ملحوظاً بسبب عزوف السائقين عن توصيله عبر المسالك والطرق التي تمر بمناطق غير مستقرة أمنياً، ما يُشكل تهديداً على حياتهم.

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