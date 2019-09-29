“سرية وتكتّم” كبيران بأولى خطوات المراجعة الدولية لعمل المركزي

أيام مهمة يعيشها القطاع المصرفي في ليبيا على صعيد المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء، يأتي هذا بعد اتخاذ أولى الخطوات العملية للبدء بالمراجعة الدولية على عمل المركزي برعاية أممية.

مصادر مطلعة في تونس بمقر عملية الفرز أكدت لـ218 أن عملية الفرز التي تمت يومي الخميس والجمعة الماضيين تسودها أجواء سرية تامة، من حيث عدم الإفصاح عن عدد الشركات المتقدمة وحرص لجنة الفرز على عدم الكشف عن هويات الشركات أو جنسيتها، تخوفا من أي اختراقات قد تحصل من شأنها تعطيل عملية المراجعة، وليس ببعيد على مركز فرز شركات المراجعة الدولية.

وفي تونس ايضا تعقد غدا إدارتا المقاصة في مركزي البيضاء وطرابلس اجتماعا مهما برعاية اممية وبحسب مصدر موثوق يعمل في المصرف المركزي فضل عدم كشفت اسمه أن اجتماع الغد سيناقش إمكانية قبول إدارة المقاصة في مركزي طرابلس ودائع وصكوك المصارف التجارية في المنطقة الشرقية التي بلغت، بحسب المصدر، 28 مليار دينار مقابل 22 مليارا لمصارف المنطقة الغربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع كان مقررا عقده يوم 17 من الشهر الحالي قبل أن يتم تأجيله ليوم غد الاثنين.

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