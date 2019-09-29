الدولار يرتفع واليورو ينخفض أمام الدينار

ارتفع الدولار اليوم الأحد أمام الدينار بشكل طفيف في حين انخفض اليورو والذهب في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار مع ساعات المساء بـ4.26 دنانير، بارتفاع قدره قرش واحد، بينما تراجع سعر اليورو قرشين ليتم تداوله في سوق المشير بطرابلس بـ4.6 دنانير، كما انخفض الذهب عيار 18 كسر بمقدار دينار ليتم بيعه في سوق المشير اليوم بـ148 دينارا للغرام.

أما على صعيد العملات العربية والأجنبية فقد استقر الجنيه المصري أمام الدينار في الحدود الليبية المصرية وبيع اليوم بـ25 قرشا، أما الدينار التونسي فقد حافظ هو الآخر على قيمته وبيع على الحدود الليبية التونسية بـ1.49 دينار.

وشملت حالة الاستقرار هذه أيضا الليرة التركية التي بيعت على مستوى الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ54 قرشا.

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