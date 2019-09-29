ميناء الخمس يستقبل 4 سفن بضائع وسلع

أعلنت الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس، دخول عدد من السفن إلى الميناء منها السفينة “أبو الياسا” التابعة للوكيل الملاحي “المنتظمة” على الرصيف رقم 13، وعلى متنها 3600 طن من الإسمنت السائب.

واستقبل الرصيف رقم 12 في الميناء السفينة “ميروز” التابعة للوكيل الملاحي “دليل” وعلى متنها 69 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة الى دخول السفينة “تايلي روس” التابعة لوكالة “أمواج ليبيا” على الرصيف 18، وتحمل على متنها 235 حاوية بضائع مختلفة.

وأشارت إدارة الميناء إلى رسو السفينة “إيفان” التابعة لوكيل المرجان الأحمر وعلى متنها 250 سيارة على الرصيف رقم 16.

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